Diebstahl in Balingen

1 Ein junger Mann wurde mit mutmaßlichem Diebesgut erwischt. (Symbolbild) Foto: Andrey Popov - stock.adobe.com

Ein junger Mann ist nach einem mutmaßlichen Diebeszug in Balingen in der Nacht auf Freitag von der Polizei festgenommen worden.









Ein 28-Jähriger soll in der Nacht auf Freitag, zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr, in einer Gaststätte in der Balinger Ebertstraße gestohlen haben, wie die Polizei berichtet.