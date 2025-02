Gemeinschaftsschule Althengstett Nachwuchsforscher beeindrucken Jury

Kinder und Jugendliche spielerisch an technische Berufe und Studiengänge heranzuführen, ist das Ziel bei der First Lego League. Schüler aus der Gäugemeinde zeigen im Wettbewerb, was sie beim Konstruieren und Programmieren drauf haben.