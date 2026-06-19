Diebstahl in Albstadt: Allerlei auf dem Kerbholz – Rentner wurde wegen 20 Euro verurteilt

Insgesamt 27 Eintragungen im Bundeszentralregister führten dazu, dass der Diebstahl öffentlich vor dem Amtsgericht Albstadt verhandelt wurde. Der Angeklagte bestritt den Vorwurf.
Ein 66-jähriger Rentner aus Albstadt wurde jüngst vor dem Amtsgericht Albstadt wegen Diebstahls zu einer Haftstrafe von drei Monaten verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, er habe ein Mäppchen mit Medikamenten im Wert von 20 Euro gestohlen. Warum dieses Delikt überhaupt zur Anklage kam, weshalb es eine vermeintlich hohe Strafe gab und warum diese dann doch zur Bewährung mit einer recht langen Bewährungszeit von zwei Jahren ausgesetzt wurde, liegt in der Vergangenheit des Seniors, der das Vergehen bis zuletzt bestritt.