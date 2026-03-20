Diebstahl in Achern und Renchen: Unbekannte stehlen Statuen, Kreuze und Metall auf mehreren Friedhöfen

1 Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht genau geschätzt werden. Foto: Karmann/dpa In Achern und Renchen sind zwischen Mittwoch und Donnerstag jeweils mehrere Gegenstände auf dem Friedhof gestohlen worden – die Täter sind noch unbekannt.







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Nachdem bereits im Februar 55 Diebstähle von Bronzestatuen und Kreuzen auf den Friedhöfen in Seebach, Waldulm und Kappelrodeck angezeigt wurden, ist es nun erneut zu einigen Fällen in Achern und Renchen gekommen. Bislang Unbekannte sollen zwischen Mittwoch und Donnerstag in Renchen-Erlach sieben Kreuze und Statuen aus den Verankerungen gerissen haben – einige davon haben sie abtransportiert und andere zurückgelassen, teilt die Polizei mit.