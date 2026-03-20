Diebstahl in Achern und Renchen: Unbekannte stehlen Statuen, Kreuze und Metall auf mehreren Friedhöfen
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Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht genau geschätzt werden. Foto: Karmann/dpa

In Achern und Renchen sind zwischen Mittwoch und Donnerstag jeweils mehrere Gegenstände auf dem Friedhof gestohlen worden – die Täter sind noch unbekannt.

Nachdem bereits im Februar 55 Diebstähle von Bronzestatuen und Kreuzen auf den Friedhöfen in Seebach, Waldulm und Kappelrodeck angezeigt wurden, ist es nun erneut zu einigen Fällen in Achern und Renchen gekommen. Bislang Unbekannte sollen zwischen Mittwoch und Donnerstag in Renchen-Erlach sieben Kreuze und Statuen aus den Verankerungen gerissen haben – einige davon haben sie abtransportiert und andere zurückgelassen, teilt die Polizei mit.

 

Im gleichen Zeitraum wurden im rückwärtigen Bereich des Friedhofes Achern-Önsbach acht Metallkreuze- und statuetten entfernt und offenbar für eine spätere Abholung auf dem Friedhof zurückgelassen. Der entstandene Schaden kann noch nicht abschließend geschätzt werden.

Verdächtiger flüchtet in Richtung Freudenstadt

In Seebach wurden am Donnerstagmorgen gegen 3:50 Uhr durch einen Zeugen zwei verdächtige Personen am Friedhof gesehen. Als der Zeuge daraufhin die Polizei informierte, entfernte sich eine dunkle Audi A5 Kombilimousine mit HH-Kennzeichen bereits in Richtung Freudenstadt. Eine Fahndung mit mehreren Streifen blieb erfolglos, heißt es weiter.

Im Nachgang konnten auf dem Friedhof Seebach keine strafbaren Handlungen festgestellt werden. Zeugen, die weitere Hinweise geben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Achern zu melden: 07841/ 7 06 60

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