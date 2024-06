Trickdiebe beklauen Seniorin in Haigerloch

1 Die vermeintliche Praktikantin entpuppte sich als dreiste Trickdiebin. (Symbolbild) Foto: Rene Ruprecht

Eine Seniorin ist Ende vergangener Woche in einer Wohnanlage des betreuten Wohnens im Sankt-Anna-Weg Opfer eines Trickdiebes geworden.









Polizeiberichten zufolge klingelte die Täterin am Sonntagabend bei der Frau und gab sich als Praktikantin des Pflegeheims aus. Die Unbekannte lenkte die Seniorin auf den Balkon und verwickelte sie dort in ein Gespräch. Ein noch unbekannter Komplize soll diese Ablenkung ausgenutzt haben, um in der Wohnung der älteren Frau nach Wertsachen zu suchen.