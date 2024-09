Diebstahl im Optikerfachgeschäft: Brillen-Klau in Donaueschingen kommt vor Gericht

1 Patrick Meyer aus dem Optikerfachgeschäft Optic Meyer in der Karlstraße. Hier hatte man es im Juli mit einem räuberischen Diebstahl zu tun, der bald vor Gericht kommt. Foto: Guy Simon

Im Juli ereigneten sich in der Donaueschinger Innenstadt Szenen wie aus einem Krimi: Mitten am Tag wurden in der Karlstraße im Optikerfachgeschäft Meyer Brillen geklaut. Was dann folgte, waren Handgreiflichkeiten und eine Flucht. Jetzt wird der Fall verhandelt.









Was sich im Juli in der Donaueschinger Karlstraße bei Optic Meyer abgespielt hat, das wünscht sich niemand. Mit einer durchtriebenen Masche versuchen damals ein Mann und eine Frau dort Brillen zu klauen. Sie werden jedoch bemerkt. Was folgt, ist eine handgreifliche Auseinandersetzung und eine Flucht mit dem Auto. Doch: Die Polizei kann die beiden schnappen.