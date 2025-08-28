Diebstähle in Lörrach: Drei Pedelecs gestohlen

1 Die Polizei ermittelt. Foto: Beatrice Ehrlich Unbekannte entwendeten am Montag und Dienstag im Stadtgebiet von Lörrach drei Pedelecs.







Unbekannte entwendeten am Montag und Dienstag im Stadtgebiet von Lörrach drei Pedelecs. Am Montag wurde zwischen 17.20 und 20.30 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke KTM gestohlen. Es stand angeschlossen an einem Fahrradständer in der Unteren Wallbrunnstraße. Der Diebstahlschaden beträgt laut Polizei mehr als 3000 Euro. Am Dienstag wurde zwischen 17.30 und 18.40 Uhr ein silbernes Pedelec, welches an einem Fahrradständer beim Kreiskrankenhaus angeschlossen war, entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist laut Polizei nicht bekannt. Ebenfalls am Dienstag wurde zwischen 19 und 23.20 Uhr auf dem Chesterplatz ein olivgrünes Pedelec der Marke Centurion entwendet. Es stand verschlossen beim Hintereingang eines Kaufhauses. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.