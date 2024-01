Diebstähle im Kreis Calw: Wer sein Auto liebt, der schließt es ab

1 Ist das Auto unverschlossen, haben Diebe leichtes Spiel. Foto: © lbtn - stock.adobe.com

Gelegenheit macht Diebe. Oder? Das ist zumindest die Erfahrung der Ordnungshüter. Das Polizeipräsidium Pforzheim warnt deshalb vor Dieben, die leichtes Spiel haben: Sie klauen aus geparkten, aber unverschlossenen Autos.









Link kopiert



Leichte Beute hatten Langfinger unlängst in Straubenhardt-Langenalb im Enzkreis: Gleich drei Autos parkten über Nacht unverschlossen in den Straßen des Ortes. Die Besitzer mussten ihre Fahrlässigkeit büßen. Ein diebisches Duo machte sich an den Autos zu schaffen und bediente sich im Wageninneren.