Eine Serie von Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen beschäftigt derzeit die Polizei im Zollernalbkreis. Betroffen waren hierbei laut Polizei nicht nur unverschlossene Autos, sondern auch Baustellen- und Kundendienstfahrzeuge.

Der letzte Fall ereignete sich laut Mitteilung am Montag dieser Woche am Bahnhof in Balingen. Eine Frau holte dort einen Verwandten ab und ließ ihr Fahrzeug kurze Zeit offen stehen. Am nächsten Tag stellte sie das Fehlen ihrer Handtasche fest und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Hauptsächlich werden Rucksäcke, Taschen und Mobiltelefone geklaut

Bei der Sperrung ihrer Bankkarten kam zudem noch heraus, dass der Täter in der Zwischenzeit zehnmal Zigaretten aus einem Automaten herausgelassen hatte und sich ein Bahnticket an einem Automaten besorgte.

Das Polizeirevier Albstadt verzeichnete seit dem Oktober 13 Fälle, das Polizeirevier Balingen seit Dezember zwölf Diebstähle und das Polizeirevier in Hechingen knapp 20 Fälle.

Bei den Diebstählen wurden hauptsächlich Rucksäcke, Taschen und Mobiltelefone entwendet und die aufgefundenen Bankkarten zur bargeldlosen Verfügung meist an Zigarettenautomaten benutzt. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Die Polizei prüfe einen möglichen Tatzusammenhang, heißt es.

Die Polizei rät den Bürgern, immer ihre Fahrzeuge zu verschließen, „auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit. Überprüfen Sie, ob der Wagen auch tatsächlich verschlossen ist“. Auch sollten keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen. „Dies lockt Kriminelle an!“

Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollte man sofort die Polizei alarmieren. Und: „Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.“