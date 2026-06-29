Diebesserie geht weiter: Rollerfahrer stehlen in Freiburg erneut Taschen aus Fahrradkörben

In Freiburg ist es auch am Wochenende vermehrt zu Diebstählen aus Fahrradkörben gekommen.

In Freiburg sind derzeit Diebe auf einem Roller unterwegs. Allein seit Dienstag, 23. Juni, sind mindestens sieben Fälle bekannt geworden, in denen bislang unbekannte Täter auf einem Motorroller fahrend Taschen und Rucksäcke entwendeten, die von den Geschädigten im Fahrradkorb transportiert wurden.

Über das vergangene Wochenende haben sich im Freiburger Stadtgebiet weitere Diebstähle aus Fahrradkörben ereignet. Seit Freitag, 26. Juni, wurden der Polizei mindestens fünf neue Fälle gemeldet. Die bislang unbekannten Täter sind erneut zu zweit auf einem Roller an die Geschädigten herangefahren und entwendeten gezielt Taschen und Rucksäcke. Darin befanden sich oftmals Wertsachen wie Geldbeutel und Smartphones.

In einem weiteren Fall wurde eine Zeitungsausträgerin Opfer der Diebe: Die Täter griffen demnach am Montag, 29. Juni, gegen 0.15 Uhr, an der Kreuzung Innsbrucker Straße/Andreas-Hofer-Straße in ein offenes Fenster ihres Zustellfahrzeuges und nahmen eine Tasche an sich. Die Geschädigte bemerkte den Zugriff und versuchte, ihre Tasche festzuhalten, konnte den Diebstahl jedoch nicht verhindern.

Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizei hat angesichts der anhaltenden Diebstahlserie ihre Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen intensiviert. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Zeugen und mögliche Geschädigte, die Angaben zu den Tätern und den genutzten Rollern machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0761/8 82 42 21 zu melden.

Radfahrer werden weiterhin um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Wertgegenstände sollten möglichst nah am Körper getragen werden, rät die Polizei.