1 Drei Täter sind in eine Tankstelle in Bad Wildbad eingebrochen und haben reichlich Beute gemacht. (Symbolfoto) Foto: AA+W – stock.adobe.de

In eine Tankstelle in Bad Wildbad ist in der Nacht auf Montag eingebrochen worden. Entwendet wurden vor allem Zigaretten. Die Täter flüchteten vermutlich mit einem Audi A6 - ein solches Auto wurde erst kürzlich in Calw gestohlen.









Am frühen Montagmorgen sind drei bislang Unbekannte in eine Tankstelle in Bad Wildbad eingedrungen und haben Tabakwaren entwendet. Dies gab die Polizei in einer Mitteilung bekannt.