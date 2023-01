1 Die Diebe wurden von der Alarmanlage vertrieben. Symbolfoto. Foto: Daniel Jedzura/ Shutterstock

Gleich zwei Autos sind am späten Montagabend im Balinger Stadtteil Weilstetten von Unbekannten aufgebrochen worden. Bereits an Silvester gab es mehrere Einbrüche.















Balingen-Weilstetten - Zwischen 21 Uhr und 23.30 Uhr hebelten sie an einem in der Tieringer Straße geparkten Jaguar eine Scheibe auf, wobei sie die Alarmanlage des Autos auslösten und die Flucht ergriffen.

Auf die gleiche Art und Weise drangen sie im selben Zeitraum in einen auf einem Feldweg in der Verlängerung der Friedenstraße abgestellten Fiat ein und durchsuchten das Handschuhfach.

Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei vermehrt im Einsatz

Die Liste der Diebstähle und Sachbeschädigungen in Balingen wird länger.

Ein 19-Jähriger soll mit einem Begleiter in der Nacht auf Montag in eine Balinger Firma eingebrochen sein. Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag wurden drei Männer nach Raub und Diebstahl in Balingen festgenommen. Außerdem ermittelt das Polizeirevier Balingen seit Weihnachten gegen vier junge Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren, die im Verdacht stehen, im Laufe der Feiertage mindestens 100 Autos im Landkreis Tübingen und dem Zollernalbkreis beschädigt zu haben.