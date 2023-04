1 Die Baumschule Brossmer hat Videoaufzeichnungen vom Diebstahl ihrer Pflanzen gemacht und hat den mutmaßlichen Dieben ein Ultimatum gestellt – genutzt hatte das mutmaßliche Diebspaar jedoch nicht. Foto: Decoux

Ein Pärchen hat in der Nacht auf Ostermontag gegen 3 Uhr zwei Pflanzen vom Betriebshofgelände der Baumschule Brossmer beim Apostelsee in Ettenheim entwendet. Was sie jedoch nicht wussten: Ihre Tat wurde von der Überwachungskamera aufgezeichnet.









In einer ironischen Nachricht auf ihrer Facebook-Seite gratuliert die Baumschule dem Pärchen dazu, „dass ihr so fotogen seid und auf dem Video so sympathisch rüber kommt“. Die Baumschule erklärt dort ferner, dass sie davon ausgeht, dass das Pärchen sich „mit unseren Ladenöffnungszeiten vertan“ hat und „bedauerlicherweise auch vergessen hat, die Rechnungsadresse zu hinterlassen“. Dieses „Versehen“ habe das Paar noch bis Mittwoch, 12. April, Zeit zu korrigieren. Andernfalls, so erklärt die Baumschule, werde man das Video dann „an die entsprechenden Stellen“ weiterleiten. „Wir würden uns am Dienstag zu den normalen Ladenöffnungszeiten über einen Besuch sehr freuen, um dieses Missverständnis zu klären“, heißt es zum Schluss. Beigefügt ist dem Beitrag ein Bild, dass das Paar beim Abtransport ihrer Ware mit einem Sackkarren zeigt. Allerdings hat die Baumschule ihre Gesichter mit Smileys überdeckt.