1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Gentsch

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Freitag bis Mittwoch in eine Halle in der Zollhausstraße eingebrochen.















Fluorn-Winzeln - Die Täter schoben das elektrische Rolltor nach oben und gelangten so in die Halle, so die Polizei. Ob die Einbrecher dort etwas erbeuteten ist noch nicht bekannt. Die Höhe des am Tor entstandenen Schadens ist ebenfalls noch unbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Zollhausstraße beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423/810 10 zu melden.