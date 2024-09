Diebe in VS

1 Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch. (Symbolbild) Foto: Stein

In Schwenningen sind Diebe am frühen Dienstagmorgen in eine Kleingartenanlage eingebrochen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.









Unbekannte sind am Dienstag zwischen 3.30 Uhr und 11 Uhr in mehrere Hütten in einer Schrebergartenanlage an der Schwenninger Gunnentalstraße eingebrochen. Das berichtet die Polizei.