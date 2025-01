Diebe in Tennenbronn: Drei Ortsschilder gestohlen

1 Aus Richtung Langenschiltach gibt es derzeit nur eine Tempobeschränkung, da das Ortsschild geklaut wurde. Foto: Fritsche

Es ist ein echter „Volkssport“ in Tennenbronn: Nun wurden erneut drei Ortsschilder geklaut.









Die Polizei berichtet zu den Vorfällen: „Im Zeitraum zwischen Montag, 0 Uhr, und Dienstag, 11.15 Uhr, haben unbekannte Diebe insgesamt drei Ortsschilder in Tennenbronn gestohlen und damit einen Schaden in Höhe von insgesamt etwa 900 Euro verursacht. Der Unbekannten schraubten die Schilder, welche jeweils am Ortseingang in der Hauptstraße (Fahrtrichtung Schramberg und Langenschiltach) und in der Straße ,Am Eichbacher Weg’ standen, ab und nahmen diese mit.