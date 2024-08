1 Dreiste Diebe haben beim Ferienzauber einen Container geknackt. (Symbolfoto) Foto: nokturnal - stock.adobe.com

In einen Container auf dem Ferienzauber-Gelände wurde eingebrochen.









In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Unbekannter in einen Bürocontainer auf dem Gelände des Festivals „Ferienzaubers am Wasserturm“ in der Heerstraße eingebrochen.