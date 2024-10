Täter bricht in Restaurant ein

Diebe in Rottenburg

Am frühen Mittwochmorgen ist in eine Rottenburger Gaststätte eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt.









Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Ehinger Platz in Rottenburg Zugang zu einer geschlossenen Gaststätte verschafft. Zwischen 2 und 9.15 Uhr sei der Täter laut Polizei über ein vermutlich gekipptes Fenster in das Restaurant gelangt.