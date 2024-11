Diebe in Horb

Einbrecher haben Kabel sowie ein Elektrogerät aus einem Neubau im Stadtteil Betra entwendet.









Die Täter drangen in der Nach auf Dienstag offenbar gewaltsam über eine Tür in die Innenräume eines Neubaus in der Haigerlocher Straße.