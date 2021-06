Unbekannte brechen in Büro ein und stehlen Bargeld

Diebe in Bad Herrenalb

1 Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt. (Symbolfoto) Foto: AA-W – stock.adobe.com

Unbekannte sind am Montag in Bad Herrenalb in Büroräume eingebrochen.

Bad Herrenalb-Rotensol - Gegen 23.45 Uhr drangen die Diebe gewaltsam in Büroraume in Rotensol bei Bad Herrenalb ein. Es wurde Bargeld im vierstelligen Bereich gestohlen. Beim Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter 07051 161-3511 zu melden.