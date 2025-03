Diebe im Zollernalbkreis: Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Meßstetten ist auf der Suche nach Zeugen zu mehreren Automatenaufbrüchen in der Region. In Nusplingen, Hossingen und Obernheim wurden Zigarettenautomaten aufgebrochen.

Der Polizeiposten Meßstetten sucht Zeugen zu einer Serie von Automaten-Aufbrüchen, die sich in den vergangenen Wochen ereignet haben. Seit Anfang März 2025 wurden laut Polizei bislang vier brachiale Aufbrüche von Zigarettenautomaten zur Anzeige gebracht, bei denen sich der Gesamtschaden zwischenzeitlich auf eine fünfstellige Summe belaufen dürfte.

Die in der Straße Harthöfe in Nusplingen, der Dorf- und Ludwigstraße in Hossingen sowie der Hauptstraße in Obernheim aufgestellten Geräte wurden jeweils aufgeflext und ausgeplündert. Die letztgenannten drei Fälle in Hossingen und Obernheim ereigneten sich allesamt zwischen Mittwoch, 26.03.2025, und Freitag, 28.03.2025, teilt die Polizei mit.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07431/9353190 beim Polizeiposten Meßstetten zu melden.