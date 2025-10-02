Dieb überlegt es sich anders: Polizei in Zell erhält Brief mit reichlich Bargeld

Solche Post bekommt man nicht alle Tage: Ein Dieb mit Gewissensbissen hat der Polizei Geld aus einem Portemonnaie geschickt – mit der Bitte, es an den rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.

Ein ärgerliches Erlebnis hatte der Kunde eines Offenburger Waschparks Mitte September. Beim Versuch, seine Autowäsche per Kreditkarte zu bezahlen, legte er seine Geldbörse kurze Zeit auf einem Tresen ab – und da war es auch schon passiert: In einem kurzen Moment der Ablenkung muss ein Unbekannter das Portemonnaie an sich genommen und sich in der Folge aus dem Staub gemacht haben, berichtete der Mann der Polizei.

Indes, nur wenige Tage später folgte der erste Teil der Wiedergutmachung: Der unbekannte Langfinger entschloss sich, den entwendeten Geldbeutel – ohne Bargeld – in den Briefkasten der Stadt Zell einzuwerfen. Was offenbar nicht genug war.

Immerhin knapp 300 Euro

Eine weitere Woche später hatte den Täter das schlechte Gewissen offenbar dermaßen geplagt, dass er der Polizei einen Brief zukommen ließ. Darin erklärte er, dass er die Geldbörse zunächst für seine eigene gehalten, den Irrtum erst in Zell bemerkt und sie sodann im Rathausbriefkasten zurückgelassen hatte. Dass er zuvor das darin befindliche Bargeld entnommen habe, war, so der anonyme Schreiber, "der größte Fehler, den ich machen konnte".

Täter macht ein Versprechen

Auf die Bitte das dem Brief beiliegende Geld - immerhin knapp 300 Euro – an den Eigentümer zurückzugeben, ließ der reuige Täter das Versprechen folgen, dass ihm so etwas "nie wieder passieren" werde.

Die Polizei, die gerne den Geldboten spielte, kommentiert den Fall kurz und knapp: Ende gut – alles gut!