Dieb überlegt es sich anders: Polizei in Zell erhält Brief mit reichlich Bargeld

Solche Post bekommt man nicht alle Tage: Ein Dieb mit Gewissensbissen hat der Polizei Geld aus einem Portemonnaie geschickt – mit der Bitte, es an den rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.
Ein ärgerliches Erlebnis hatte der Kunde eines Offenburger Waschparks Mitte September. Beim Versuch, seine Autowäsche per Kreditkarte zu bezahlen, legte er seine Geldbörse kurze Zeit auf einem Tresen ab – und da war es auch schon passiert: In einem kurzen Moment der Ablenkung muss ein Unbekannter das Portemonnaie an sich genommen und sich in der Folge aus dem Staub gemacht haben, berichtete der Mann der Polizei.