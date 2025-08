Dieb schlägt in Kapfenhardt zu

1 Dieser Milchautomat auf dem Leimenäckerhof in Kapfenhardt wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einem bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Foto: Wolfgang Krokauer Da waren Nadine und Carsten Göz überrascht, als sie auf ihrem Bauernhof in Kapfenhardt den geknackten Milchautomaten entdeckten. Auf was hatte es der Täter abgesehen?







Irgendwann in der Nacht von Donnerstag, 20 Uhr, auf Freitag, 6.30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter den Milchautomaten des Leimenäckerhofes in der Waldstraße in Kapfenhardt auf.