1 Wegen zahlreicher Diebstähle muss sich ein 38-jähriger Mann aus Starzach vor dem Amtsgericht Horb verantworten. Foto: Daniel Begemann

Ein 38-jähriger Mann aus Starzach musste sich jüngst wegen schweren Diebstahls vor dem Amtsgericht Horb verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, dass er mehrere Diebstähle im Jahr 2022 begangen haben soll.









Link kopiert



So stahl er etwa in einem Laden in Horb ein I-Phone, ein Headset, eine Boxershort sowie ein Paar Turnschuhe. In der Umkleide legte er die gestohlenen Kleidungsstücke an, ließ seine alten Schuhe zurück und brach die Diebstahlsicherungsbox des I-Phone auf. Im Mai des Jahres 2022 dann hauste er wild auf einer Wiese und schlief in seinem Auto. In Eutingen klaute er eine LKW-Batterie, Überbrückungskabel sowie wertvolle Jagd- und Compoundbögen mitsamt der dazugehörigen Pfeile.