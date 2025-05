Dieb in Freudenstadt

1 Ein Dieb hat Geld aus einem Automaten in Freudenstadt gestohlen. (Symbolfoto). Foto: dpa

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag insgesamt zwei Automaten in der Innenstadt von Freudenstadt aufgebrochen.









Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begab sich der Täter in der Zeit zwischen etwa 23.30 Uhr und Mitternacht zu den in der Reichsstraße öffentlich zugänglichen Automaten und beschädigte zwei davon derart, dass er an das Bargeld gelangte und dieses entwendete.