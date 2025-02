Die zweite Reihe zeigt sich: Test gegen die TSG Balingen stimmt Alexander Eberhart zufrieden

1 Alexander Eberhart (Mitte) hatte am Samstag insgesamt gute Laune. Foto: Eibner-Pressefoto

Der erste Empfinger Test der Vorbereitung geht gegen Oberligist TSG Balingen mit 2:5 verloren. Für Coach Alexander Eberhart gibt es trotzdem einige positive Erkenntnisse.









0:4 stand es aus Sicht der SG Empfingen bereits nach 30 Minuten: Man war der TSG Balingen in diesem Zeitraum klar unterlegen, kam kaum in die Zweikämpfe und hatte im ersten Durchgang durch Kopfbälle von Pascal Schoch und Moritz Zug auch nur zwei Abschlüsse. Die Mannschaft ordnete sich in einem 5-3-2 mit den Rebmann-Brüdern sowie Daniel Schima in letzter Reihe an.