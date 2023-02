1 Heike und Ralf Kempter sind "Die zwei Necklemer". Foto: Heinig

Sie sind die Schwenninger Antwort auf die Villinger Kneipenfasnet. Heike und Ralf Kempter sind "Die zwei Necklemer" und waren bis 2019 auch als "Die 4 Zylinder und eine Fehlzündung" bekannt. Beide sind froh, dass sie nach der Pandemie jetzt wieder uneingeschränkt Fasnet feiern können.















VS-Schwenningen - Ob man sie im Jahr eins nach Corona am "Schmotzigen" und am Fastnachtssamstag in den Villinger Kneipen antreffen wird, lassen die beiden 55-Jährigen noch offen. Zu viel haben sie als "Die zwei Necklemer" – zusammen mit dem Geiger Stefan Erhard nennen sie sich einfach "Die Necklemer" – in Schwenningen und der weiteren Umgebung zu tun.