Die Zukunft ist digital: Die Digitalwelt blickt nach Offenburg

Die Zukunft ist auch im Schwarzwald schon längst digital. Die Konferenz „Black Forest Space“ in Offenburg stellt dies eindrucksvoll unter Beweis.

Wie geht erfolgreiches Digital Marketing? Welche KI-Lösungen verändern gerade den Markt? Und welche neuen Geschäftsmodelle entstehen daraus? Um Antworten auf diese und viele andere Fragen zu erhalten, muss man nicht in die Ferne schweifen: Am Dienstag, 14. Oktober, präsentiert die Fachkonferenz für digitales Marketing, Technologie und KI „Black Forest Space“ in der Messe Offenburg mehr als 50 Top-Speaker, Masterclasses, Panel-Talks sowie einen Expo-Bereich mit mehr als 30 Ausstellern.

Der ehemalige SC Freiburg-Profi Nils Petersen ist mittlerweile auch Investor und wird bei der Fachtagung sprechen. Foto: Julius Frick/dpa Zu den bestätigten Speakern zählen unter anderem Michael Mack (Mack One und Europa-Park), Rebecca Gottwald (Burda Verlag), die eine eigene KI-Plattform für die Medienbranche entwickelt hat, und Fabian Walter alias @steuerfabi, der mit knapp einer halben Million Followern zu den reichweitenstärksten Steuerexperten Deutschlands gehört. Ebenfalls zugesagt haben Ex-Fußballprofi Nils Petersen, der mittlerweile auch als Autor, TV-Experte und Investor tätig ist, sowie Fabian Silberer und Marco Reinbold, die mit sevdesk eines der erfolgreichsten Start-ups im Südwesten gegründet haben.

Auch Michael Mack (Mack One und Europa-Park) gehört zu den Speakern. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

„Wir wollen wir zeigen, dass große Ideen nicht nur in Berlin, München oder Hamburg entstehen“, sagt David Ghassemi, Initiator und Mitveranstalter der Konferenz. „Wenn unsere Local Heroes und Hidden Champions aus der Heimat mit anderen bekannten Top-Speakern und Digitalexperten auf einer Bühne stehen, dann zeigt das: hier zwischen Rhein und Schwarzwald steckt viel unternehmerische Power.“

Start-ups können vor einer Jury ihre Ideen pitchen

Neben dem Vortrags- und Workshop-Programm gibt es verschiedene Networking-Formate. Geplant ist auch ein Contest, bei dem Start-ups ihre Ideen vor einer Jury pitchen. Die Konferenz stehe für das, was Zukunft ausmache: Neugier, Austausch und der Wille, Dinge neu zu denken, so Rebecca Gottwald. Sie will in ihrer Keynote Impulse geben, wie technologische Entwicklungen wie KI sinnvoll, verantwortungsvoll „und mit echter Begeisterung“ gestaltet werden können.

www.blackforestspace.de