Die Zukunft ist digital: Die Digitalwelt blickt nach Offenburg

Die Zukunft ist auch im Schwarzwald schon längst digital. Die Konferenz „Black Forest Space“ in Offenburg stellt dies eindrucksvoll unter Beweis.
Wie geht erfolgreiches Digital Marketing? Welche KI-Lösungen verändern gerade den Markt? Und welche neuen Geschäftsmodelle entstehen daraus? Um Antworten auf diese und viele andere Fragen zu erhalten, muss man nicht in die Ferne schweifen: Am Dienstag, 14. Oktober, präsentiert die Fachkonferenz für digitales Marketing, Technologie und KI „Black Forest Space“ in der Messe Offenburg mehr als 50 Top-Speaker, Masterclasses, Panel-Talks sowie einen Expo-Bereich mit mehr als 30 Ausstellern.