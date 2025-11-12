Die wichtigsten Infos: Was Bürger zum Winterdienst in Freudenstadt wissen müssen

Der Räum- und Streudienst des Baubetriebsamts (BBA) der Stadt Freudenstadt ist einsatzbereit. Seit mehreren Wochen bereitet sich das BBA auf den Winterdienst vor.
Die BBA-Mannschaft stellt dafür wieder ein großes Aufgebot an Menschen und Maschinen zusammen, um die Straßen, Wege und Plätze frei von Eis und Schnee zu halten. „Wir haben 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Winterdienst-Bereitschaft. Dazu kommen 15 zusätzliche Mitarbeiter von Privatunternehmen, die uns sowohl morgens, aber vor allem auch in den Abendstunden unterstützen“, so Gabriele Zürn, Leiterin des Baubetriebsamt, laut einer Mitteilung der Stadt.