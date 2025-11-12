Die wichtigsten Infos: Was Bürger zum Winterdienst in Freudenstadt wissen müssen

Der Räum- und Streudienst des Baubetriebsamts (BBA) der Stadt Freudenstadt ist einsatzbereit. Seit mehreren Wochen bereitet sich das BBA auf den Winterdienst vor.

Die BBA-Mannschaft stellt dafür wieder ein großes Aufgebot an Menschen und Maschinen zusammen, um die Straßen, Wege und Plätze frei von Eis und Schnee zu halten. „Wir haben 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Winterdienst-Bereitschaft. Dazu kommen 15 zusätzliche Mitarbeiter von Privatunternehmen, die uns sowohl morgens, aber vor allem auch in den Abendstunden unterstützen“, so Gabriele Zürn, Leiterin des Baubetriebsamt, laut einer Mitteilung der Stadt.

Aktuell hat die Stadt rund 600 Tonnen Streusalz eingelagert. Dazu kommen 150 Tonnen Streusplitt. Im Baubetriebsamt stehen sowohl Groß- als auch Gehwegfahrzeuge nach ihrem Umbau für den Winterdienst mit Streuer und Schneepflug bereit.

Im Sommer sind diese Fahrzeuge bei unterschiedlichsten Arbeiten wie beim Mähen, Mulchen oder auch Gießen von Pflanzbeeten im Einsatz. „Es wird bei der Beschaffung der Fahrzeuge schon darauf geachtet, dass ein Umbau für den Winterdienst möglich ist“, so Zürn.

Die Einsatzleiter in der Kernstadt und den Ortsteilen beginnen ihre Kontrollfahrten morgens gegen 3 Uhr. Bei Bedarf werden dann die erforderlichen Mitarbeiter in den Einsatz gebracht. Der erste Räumdienst muss auf den wichtigsten Hauptstrecken morgens bis 7 Uhr beendet sein. Dazu zählen die Ortsdurchfahrten, die Hauptstraßen und die Strecken des öffentlichen Nahverkehrs.

273 Streckenkilometer werden geräumt

Insgesamt werden im Stadtgebiet Freudenstadt 273 Streckenkilometer geräumt, vom Gehweg über Radweg sowie Wanderweg und Straßen. Dazu kommen Bushaltestellen, Parkplätze, Schulhöfe und Friedhöfe.

Parallel werden etwa 130 Streukisten gefüllt und an zentralen Stellen aufgestellt. Das Streugut stellt die Stadt den Bürgern zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Schneeleitpfosten aufgestellt, welche bei Schneefall die Fahrbahnen kennzeichnen.

Auch ohne Schnee geht die Arbeit während des Winters im Baubetriebsamt nicht aus. „In der Zeit der Vegetationsruhe betreiben wir intensive Gehölzpflege und ziehen im Gewächshaus die bunte Blumenvielfalt unserer Beete und Blumenkästen im nächsten Jahr heran“, so die Amtsleiterin.

Auch Einwohner haben Verpflichtung

Auch die Einwohner der Stadt haben eine Verpflichtung im Winterdienst. Nach der Satzung der Stadt Freudenstadt müssen diese die Gehwege entlang ihrer Grundstücken im Winter verkehrssicher halten.

Die Gehwege müssen von Montag bis Freitag bis 7 Uhr, am Samstag bis 8 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr geräumt und gestreut sein. Bei Bedarf ist mehrfach zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet um 21 Uhr. Weitere Informationen dazu gibt es unter: www.freudenstadt.de/stadtrecht.

Ebenso können die Anwohner und Verkehrsteilnehmer viel dazu beitragen, dass der Räumdienst eine gute Arbeit verrichten kann. Hindernisse wie parkende Fahrzeuge in engen Straßen und Kreuzungsbereichen führen zu erheblichen Verzögerungen, die außerdem den Rettungsdienst und die Müllabfuhr behindern, heißt es in der Mitteilung der Stadt abschließend.