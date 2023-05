Ein geplanter Umsturz des Rechtssystems und ein eigener Staat – die sogenannten Reichsbürger sorgten in den vergangenen Wochen immer wieder für Aufsehen. Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff eigentlich? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Nachdem Ende Dezember bundesweit eine große „Reichsbürger“-Razzia stattgefunden hatte, hat die Bundesanwaltschaft am Montagabend Steffen W. aus Horb festnehmen lassen. Er wird verdächtigt, zur Szene der sogenannten Reichsbürger zu gehören.

Doch was bedeutet das eigentlich? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten über die „Reichsbürger“ zusammengefasst.

Was ist ein „Reichsbürger“?

Die Szene der sogenannten Reichsbürger lehnt die Bundesrepublik Deutschland (BRD) sowie deren Rechtmäßigkeit und Rechtsordnung ab, so beschreibt das Bundesamt für Verfassungsschutz diese Bewegung auf seiner Homepage. Reichsbürger treten demnach entweder als Einzelperson, in kleinen Gruppen, als länderübergreifende Personenzusammenschlüsse oder als virtuelle Netzwerke auf.

Ist es illegal, ein „Reichsbürger“ zu sein?

Grundsätzlich ist es in Deutschland nicht verboten, eine bestimmte Überzeugung oder Ideologie zu vertreten. Es ist auch nicht verboten, den deutschen Staat abzulehnen. Allerdings müssen sich die „Reichsbürger“ trotzdem an die Gesetze halten, auch wenn sie nicht an diese glauben.

Was sind strafbare Aktivitäten von „Reichsbürgern“?

Einige „Reichsbürger“ begehen Straftaten: So fälschen sie beispielsweise Dokumente, wie Ausweise oder Führerscheine, sie weigern sich, Steuern zu bezahlen und erfinden ihre eigenen „Staaten“, schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung.

Der Verfassungsschutz stuft die sogenannten Reichsbürger zunehmend als gewaltbereit ein. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Straftaten. So hat beispielsweise im Jahr 2016 ein „Reichsbürger“ einen Polizisten erschossen. Auch in Lörrach sorgte im Jahr 2022 ein ähnlicher Vorfall für Aufsehen: Ein „Reichsbürger“ raste mit seinem Auto auf einen Polizisten zu und verletzte ihn schwer.

Ein weitere Gefahr: „Reichsbürger“ haben eine Affinität zu Waffen, so schätzt das Bundesamt für Verfassungsschutz die Situation ein. Um Verbrechen wie im Fall des erschossenen Polizisten zu verhindern, versuchen die Behörden, den „Reichsbürgern“ ihre Waffenscheine zu entziehen. Zwischen 2016 und 2021 wurden 1050 „Reichsbürgern“ ihre Waffenscheine weggenommen. Jetzt dürfen noch etwa 500 sogenannte Reichsbürger ihre Waffen benutzen.

Wie präsent ist die „Reichsbürger“-Szene in Deutschland?

Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz zählten im Jahr 2022 etwa 23.000 Personen zu den „Reichsbürgern“. Im Jahr 2021 wurden von ihnen insgesamt 1011 Straftaten begangen (Stand 2020). Es ist allerdings davon auszugehen, dass es deutlich mehr „Reichsbürger“ in Deutschland gibt, so die Bundeszentrale für politische Bildung. So haben beispielsweise offene Kanäle auf Telegram mehr als 60.000 Abonnenten.

Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der sogenannten Reichsbürger in Deutschland deutlich angestiegen. Einige davon nahmen gezielt an Corona-Protesten teil, um ihre Ideologie zu verbreiten, schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung.

Laut der Kriminalitätsstatistik des Jahres 2022 haben die Straftaten in Deutschland im Allgemeinen zugenommen, insgesamt wurden 58.916 Straftaten gezählt. Davon gehen 1865 Straftaten auf das Konto der „Reichsbürger“. Das ist ein deutlicher Anstieg: Im Vorjahr waren es noch 40 Prozent weniger an Delikten. Die meisten dieser Taten waren Nötigungen, Bedrohungen und Beleidigungen, heißt es in der Kriminalitätsstatistik.

Was sind bekannte Beispiele von „Reichsbürgern“?

Wie weit die „Reichsbürger“-Szene ausschreiten kann, verdeutlichen folgende zwei Beispiele:

Mutmaßlich gehören Ralf S. und Steffen W. zu einer Gruppe um „Heinrich XIII. Prinz Reuß“. Diese Gruppe hatte den Umsturz des politischen Systems in Deutschland geplant. „Heinrich XIII“. Prinz Reuß ist ein deutscher Immobilienunternehmer und wurde im Dezember 2022 verhaftet.

Ein anderer bekannter „Reichsbürger“ ist Peter Fitzek. Dieser hat sich im Jahr 2012 selbst zum „Staatsoberhaupt“ des Fantasiestaates „Königreich Deutschland“ erklärt. Dieser befinde sich ihm zufolge in der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt.

Aktuell ist der selbst ernannte „Monarch“ auf Expansionskurs. Fitzek versucht, laut Informationen der rbb online, eine Genossenschaft unter seine Kontrolle zu bringen. Diese Genossenschaft verfügt über 44 Hektar Land. Die Neue Züricher Zeitung berichtete, dass Fitzek nach eigenen Angaben 5000 Untertanen hat.