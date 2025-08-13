Die Waldlust in Freudenstadt: Neues Konzept mit neuen Aufgaben

Neue Aufgaben für das ehemalige Prunkhotel Waldlust in Freudenstadt: Der anliegende Park verwandelt sich bis Ende September in einen Ausstellungsraum.
Im zweiten Sommer macht das ehemalige Luxushotel Waldlust in Freudenstadt von sich reden. In Kooperation mit Kunst- und Musikhochschulen des Landes stellen 16 Studierende der Kunstakademie Stuttgart bis Ende September ihre Arbeiten aus. Am 17. August ist wieder Besuchersonntag (von 14 bis 18 Uhr) mit Führungen. Dazu werden Interessenten aus dem ganzen Land erwartet.