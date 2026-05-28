Die Waldauschänke soll beben: Rock- und Pop-Hymnen in Königsfeld live erleben

Waldauschänke in Königsfeld Fast eine Viertel Million für krebskranke Kinder gespendet

Fast eine Viertel Million Euro kamen in der Waldauschänke der Familie Beck bislang für die Katharinenhöhe zusammen. Seit 2012 bringen ihre Benefizkonzerte Menschen zusammen, um krebskranken Kindern zu helfen. Nun fand zum Jahresabschluss erneut ein Konzert statt – an dem sich auch vier Bürgermeister beteiligten.