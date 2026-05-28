Die Waldauschänke soll beben: Rock- und Pop-Hymnen in Königsfeld live erleben
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Millers 5 heißt das Bandprojekt, das alte Hits neu interpretiert. Foto: Millers 5

Von Dylan bis Beatles: „Millers 5“ präsentieren Jahrhundert-Songs in der Waldauschänke. Mitsing-Evergreens aus vier Jahrzehnten versprechen einen nostalgischen Abend am 30. Mai.

Ein Konzert von „Millers 5“ lockt am Samstag, 30. Mai, in die Waldauschänke in Buchenberg. Bianca Müller (Gitarre und Gesang) und Werner Müller (Gitarre und Gesang) sowie Max Marlier (Keyboard/Gesang), bekannt von der Band The Soulmachine, machen zusammen mit Bassist Matthias Schuler aus Freiburg und Drummer Willy Renner aus St. Georgen „Jahrhundert-Songs- teils Lagerfeuer-taugliche Mitsing-Evergreens-Hymnen“.

 

Das weckt Erinnerungen

Sie versprechen Songs, die Erinnerungen wecken. Das Bandprojekt „Millers 5“ bringt handgemachte Live-Musik-Covers, Rock und Pop aus den 60-ern bis in die 90-er eigenständig interpretiert auf die Bühnen. Geboten wird Musik von Bob Dylan, Eric Clapton, Cat Stevens, Beatles, Kinks, CCR, Fleetwood Mac, und vielen anderen Pop-Interpreten.

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Konzert in der Waldauschänke am Samstag, 30. Mai, ab 19 Uhr im Biergarten, bei schlechtem Wetter in der Tenne. Der Eintritt kostet 15 Euro.

 