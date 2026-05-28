Die Waldauschänke soll beben: Rock- und Pop-Hymnen in Königsfeld live erleben

Von Dylan bis Beatles: „Millers 5“ präsentieren Jahrhundert-Songs in der Waldauschänke. Mitsing-Evergreens aus vier Jahrzehnten versprechen einen nostalgischen Abend am 30. Mai.
Ein Konzert von „Millers 5“ lockt am Samstag, 30. Mai, in die Waldauschänke in Buchenberg. Bianca Müller (Gitarre und Gesang) und Werner Müller (Gitarre und Gesang) sowie Max Marlier (Keyboard/Gesang), bekannt von der Band The Soulmachine, machen zusammen mit Bassist Matthias Schuler aus Freiburg und Drummer Willy Renner aus St. Georgen „Jahrhundert-Songs- teils Lagerfeuer-taugliche Mitsing-Evergreens-Hymnen“.