Der Countdown läuft, die Anmeldung für die fünfte Auflage des Zalando-Firmenlaufs Lahr geht in die heiße Phase. Noch bis Montag, 26. Juni, haben Unternehmen die Möglichkeit, Teams für den Fünf-Kilometer-Lauf durch den Seepark und Bürgerpark am Freitag, 14. Juli, anzumelden.

„Beim Firmenlauf geht es um den Dreiklang aus Sport, Party und Kollegen“, sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer des Veranstalters „N-plus-Sport“, im Gespräch mit unserer Redaktion. Man könne gemeinsam mit seinen Kollegen einen schönen Abend verbringen. „Vom Azubi über den Abteilungsleiter bis zum Chef – jeder kann mitmachen“, betont er. Los gehen soll es am Freitag, 14. Juli, gegen 16 Uhr mit dem Rahmenprogramm auf dem Seeparkgelände.

Um 18 Uhr fällt dann der Startschuss für den Lauf. Die fünf Kilometer lange Strecke führt einmal rund um den Seepark, über die Ortenau-Brücke, durch den Bürgerpark, entlang des Kleingartenparks Römerstraße, bis zum Fußballplatz des FC Mietersheim und zum Zieleinlauf zurück an den Stegmattensee.

Dieses Jahr soll das Bier nicht ausgehen

„Das Konzept und die Strecke stehen. Jetzt geht es an die konkreten Vorbereitungen“, berichtet Niedermeier. „Ich bin guter Dinge, dass wir in diesem Jahr auch genug Bier da haben.“ In den vergangenen Jahren sei dieses am Abend häufig ausverkauft gewesen. „Die Lahrer sind gute Trinker“, so der Geschäftsführer.

Live-Musik und Siegerehrung auf der Bühne

Nachdem gegen 19.30 Uhr die letzten Zieleinläufe vorgesehen sind, können alle Teilnehmer den Abend mit Live-Musik der Band „Nightunes“ ausklingen lassen. Um 20 Uhr gibt es eine Siegerehrung auf der Bühne im Seepark, die Band wird anschließend bis um 22 Uhr ihr Können unter Beweis stellen. Antreten können die Teams in den Kategorien „Größtes Team“ und „Azubi-Superstar“. Beim „Kreativ-Preis“ werden fantasievolle Outfits bewertet. „Wir haben einen guten Moderator, das wird eine schöne Veranstaltung werden“, ist sich Niedermeier sicher.

Veranstalter hofft auf viele Anmeldungen

Bei der Premiere im Jahr 2019 liefen 1800 Menschen aus 130 Unternehmen mit. In beiden darauf folgenden Pandemie-Jahren konnten nur „Light“-Versionen der Veranstaltung stattfinden. „Den virtuellen Lauf aus dieser Zeit haben wir beibehalten“, berichtet der Veranstalter. So sei es für Interessierte, die teilnehmen möchten, aber nicht vor Ort sein können, möglich, den Lauf an einem Ort ihrer Wahl zu absolvieren und das eigene Team aus der Ferne zu unterstützen. In einer App werde der Lauf in Echtzeit über GPS verfolgt. Bei der vierten Auflage im vergangenen Jahr hatten am Firmenlauf 1150 Läufer teilgenommen. „Realistisch landen wir dieses Jahr irgendwo zwischen den 1150 und 1800 Teilnehmern“, vermutet Niedermeier. Rund 700 Menschen aus über 70 Unternehmen seien bereits angemeldet. „Wir hoffen, dass noch viele Anmeldungen folgen.“

Wegen der Baustelle wird der Veranstaltungsplatz verlegt

Aufgrund der Baustelle im Seepark – der See ist bekanntlich nicht dicht und muss saniert werden – wird der Veranstaltungsplatz etwa 200 Meter nach vorne verlegt. „Wir sind dann direkt neben dem Haus am See, zwischen der Gastronomie und der Brücke“, erklärt Niedermeier im Gespräch. „Der Lauf kann dieses Jahr das erste Mal ohne Einschränkungen stattfinden. Die Vorfreude ist schon jetzt groß“, betont der Veranstalter.

Info – So geht die Anmeldung

Auf der Webseite www.firmenlauf-lahr.de können Unternehmen ihre Teilnehmer bis Montag, 26. Juni, registrieren. Anschließend sind aber auch noch Nachmeldungen möglich. Pro Läufer kostet die Teilnahme 19,50 Euro, darin enthalten sind unter anderem eine Medaille, eine Teilnehmerurkunde sowie eine personalisierte Startnummer. Zudem wird pro Läufer ein Euro an regionale Hilfsorganisationen und Vereine sowie an Projekte des Charity-Partners „Plan International Deutschland“ gespendet. Beim Firmenranking auf der Webseite des Veranstalters können die Teams und Teilnehmer eingesehen werden, die sich bereits angemeldet haben.