Die Vorfahrt verletzt: Zwei Autos kollidieren

Auf der Verbindungsstraße zwischen Märkt und Efringen-Kirchen hat sich ein folgenschwerer Fahrfehler ereignet.







Zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen kam es am Dienstag, 1. Juli, gegen 10.20 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Märkt und Efringen-Kirchen. Ein 38-jähriger Autofahrer befuhr laut Angaben der Polizei die Verbindungsstraße von Märkt kommend in Richtung Efringen-Kirchen und übersah an der Einmündung zur Hunnsgasse einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Autofahrer. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 18 000 Euro geschätzt.