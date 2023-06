„Halbe Sachen gibt es bei mir nie!“, schreibt Nina Witzemann, die auch als „Nina Bierista“ bekannt ist und auf Instagram alles rund um heimisches Bier postet. Ob eine Alpenüberquerung zu Fuß oder die Besteigung der Zugspitze – die 28-jährige kann mehr als Baden-Württembergische Bierprinzessin sein. So ging die dritte Etappe des Hohenzollernwegs mit ihren über 22 Kilometern Länge und 745 Höhenmeter Aufstieg, die Witzemann für den Schwarzwälder Boten wanderte, „mega schnell rum“. Startpunkt der dritten Etappe ist Hechingen-Stein. Von dort geht es hinauf zur Burg Hohenzollern und anschließend zum Albtrauf, bis es wieder abwärts nach Burladingen-Killer geht.

Zwei Stunden schneller

Abzüglich einer Vesper- und einer Bierpause sei sie die Strecke in sechs Stunden gewandert. Zum Vergleich: Auf der Webseite der Tourismus- und Wirtschaftsförderung Zollernalbkreis werden acht Stunden zum Wandern der Strecke empfohlen. Witzemann, die als Titelverteidigerin des Wanderevents „Albstadt Challenge“ 60 Kilometer bergauf und -ab in weniger als acht Stunden zurückgelegt hat, empfiehlt Hobby-Wanderern, bei Etappe drei des Hohenzollernwegs „nicht erst um 12 loszulaufen, sonst wird es eng“.

Typisch Alb

Das Zeller Horn, das fast 913 Meter über dem Meeresspiegel liegt, sei die schwerste aber auch schönste Etappe des Wegs, sagt Witzemann . Der Weg hinauf ist eine kurze Zeit lang ziemlich steil und schmal. Sie empfiehlt gutes Schuhwerk. Oben angekommen ist die „Aussicht auf die Burg ausgezeichnet“ – weswegen sie auf ihrer Wanderung dort eine Vesperpause einlegte: „Weckle, Vesperbrot, Frischkäse, Tomate und Apfel“. Ihr Freund hatte zudem noch einen italienischen Espressokocher mit dabei, den er mit einem Grillanzünder betreibt. „Den Kocher nimmt er immer mit“, sagt Witzemann. So waren die beiden auf dem am Fronleichnams-Feiertag gut besuchten Zeller Horn die einzigen, die frischen Espresso trinken konnten.

Kein Handy zur Orientierung

Ob die grüne Wiese bei Onstmettingen, der Wald Richtung Hangender Stein oder die verschiedenen traditionellen Einkehrmöglichkeiten wie der Höhengasthof Nägelehaus – insgesamt erleben Wanderer auf dem Weg „sehr viel, was gerade unsere Landschaft ausmacht“. Man bekomme „die volle Naturdröhnung von der Alb mit“, sagt Witzemann, die selbst in Albstadt-Onstmettingen lebt.

Die Strecke ist auch gut ausgeschildert, sie habe kein Handy unterwegs zur Orientierung gebraucht. Um nicht von den Zeiten der öffentlichen Verkehrsmittel abhängig zu sein, fuhren Witzemann und ihr Freund mit zwei Autos und stellten eines davon an das Ende der Wanderung in Burladingen-Killer. Ein Regencape empfiehlt Witzemann bei unsicherem Wetter – sie selbst wurde in Hechingen von einem Platzregen überrascht und rettete sich in das Hofgut Domäne. Dort trank sie – Überraschung – ein lokales Bier.