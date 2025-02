Im Benzinger Gasthaus „Zum Sternen“ sind die Mitglieder der Chorgemeinschaft „Cantus Iuvenis“ zur Hauptversammlung zusammengekommen. Die Vorsitzende Angelika Brandt informierte darüber, dass der Verein mit 47 aktiven und 18 passiven Mitgliedern eine solide Basis habe.

Chorleiter Oliver Geiger bezog sich auf die Faszination der Chormusik und erinnerte an das Konzert in der Winterlinger Kirche im Mai. Mit Kompositionen, für die Oliver Geiger eigens eigene Chorsätze für seinen Chor geschrieben hat, bereicherte der Chor das Frühjahrskonzert: „Die Vielfalt macht uns aus, und die wollen wir auch beibehalten“.

Lesen Sie auch

Die Einnahmen fielen 2024 höher aus als die Ausgaben

Das Chor-Konzert findet am Sonntag, 18. Mai, ab 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Winterlingen statt.

Britta Neher berichtete über den Kinderchor „Cantolino“, der aus zehn Mädchen und vier Jungen besteht. Das gesamte Jahr 2024 ließ Karina Bodenmüller in ihrer Funktion als Schriftführerin noch einmal Revue passieren.

Stellvertretend für die Kassiererin Beatrice Bihler gab Jens Neugebauer Rechenschaft über Einnahmen und Ausgaben ab. 37 Prozent höhere Einnahmen als Ausgaben waren zu vermelden. Bürgermeister Michael Maier dankte dem Chor für die Unterstützung in vielfältiger Weise zum Wohle der Gemeinde.

Drei Sopranistinnen wurden für jeweils 20 Jahre Chormitgliedschaft geehrt: Theresia Kiefer, Conny Merz und Elke Merz.

Ein Blumenpräsent gab es für die Jubilare. Foto: Gebhard

Wieder- und neugewählte Mitglieder im Chorvorstand

Der stellvertretende Vorsitzende Udo Gebhard wurde wieder gewählt, ebenso wie Karina Bodenmüller als Schriftführerin, Britta Neher als Jugendwartin, Karl-Hans Roth und Bettina Stauss. Neu dazu kommen Elke Merz und Andreas Bernhardt. Beatrice Bihler trat als Kassiererin aus dem Ausschuss aus; ihren Posten übernimmt Anja Puchtler.