1 Kleintierzucht ist ein Hobby, das heute nur noch wenige Leute anspricht. Viele Vereine haben Probleme mit fehlendem Nachwuchs. Foto: Pfeffer

Haigerloch-Stetten - Weitermachen oder nach 48 Jahren einen Schlussstrich ziehen? Diese Frage stellte die Vorsitzende Erwine Pfeffer am Freitag bei der Zusammenkunft im Stettener Schützenhaus.

Für beide Entscheidungen gibt es handfeste Gründe. Der KZV Stetten hat lediglich noch 23 Mitglieder und davon sind mit Ludwig Lohmüller, Rolf Schneider und Hubert Pfeffer nur noch drei als Züchter aktiv und stellen Kaninchen bei Schauen aus.

Vereinsarbeit seit Jahren auf Sparflamme

"Es fehlt einfach der Nachwuchs – und wenn jemand von den Älteren wegen Corona mit der Kleintierzucht aufgehört hat, fängt der nicht mehr an", meinte Schriftführer Hubert Pfeffer. Die Vereinsarbeit ist seit Jahren ohnehin ziemlich eingeschlafen. "Wir machen keine Börsen oder Ausstellungen mehr, es ist schlicht kein Vereinsgeschehen mehr da", stellte Kassierer Rupert Flaitz fest. Auch die Vorstandschaft werde altersbedingt nicht ewig weitermachen.

Auf der anderen Seite steht die Tatsache, dass der Kleintierzuchtverein noch Geld auf der hohen Kante hat. Das würde nach einer Vereinsauflösung zunächst eingefroren und von der Stadt verwaltet und dann nach acht Jahren an die Stettener Vereine zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke übergehen – so steht es in der Vereinssatzung.

Ortsvorsteher rät zum Weitermachen

Allein deshalb riet Ortsvorsteher Walter Stocker von einer Vereinsauflösung ab. Mit dem Geld könne man die Vereinsarbeit noch ein paar Jahre laufen lassen und den drei noch aktiven Züchter Kosten fürs Impfen der Tiere oder ihre Auslagen bei der Teilnahme an Ausstellungen finanzieren, schlug er vor. Auch ein anderer Aspekt spricht für ein zumindest vorläufiges Durchhalten. In zwei Jahren könnte der Kleintierzuchtverein Stetten sein 50-jähriges Bestehen feiern.

Und darum wurde schließlich keine Entscheidung über die Zukunft des Vereins getroffen. Zu einer sofortigen Auflösung des KZV Stetten wäre es am Freitag eh nicht gekommen. Man hätte nur einen grundsätzlichen Beschluss fassen können und hätte dann eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen müssen. Auf der müssten dann zwei Drittel der Anwesenden für die Vereinsauflösung stimmen.

Das Ganze noch einmal überdenken

Man werde das Ganze jetzt noch einmal in der Vorstandschaft diskutierten, meinte Erwine Pfeffer. Eines ist ihr aber auch klar: "Alles Gute und Schöne hat einmal ein Ende." In der Tat sind von früher einmal fünf Kleintierzuchtvereinen im Raum Haigerloch lediglich noch Gruol, Owingen und Stetten übrig. Die KZV in Haigerloch und Bittelbronn wurden schon vor Jahren aufgelöst.