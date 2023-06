Die Krise der deutschen Nationalmannschaft ist das Gesprächsthema in diesen Tagen. Trainer Ralf Hellmer sieht sogar in den Leistungen ein gesellschaftliches Spiegelbild.

Das deutsche Nationalteam bereitet den Fans im Moment wenig Freude. Vor allem keine Vorfreude auf die Heim-EM 2024. Bundestrainer Hansi Flick ist nach der 0:2-Niederlage gegen Kolumbien stark in die Kritik geraten. Dennoch glauben die Fußball-Experten im Landkreis nicht an einen Trainerwechsel und sehen in Flick auch nicht den Hauptverantwortlichen für die Misere.

Reiner Scheu

Der bisherige 08-Coach ist überzeugt davon, dass DFB-Sportdirektor Rudi Völler weiterhin zu Hansi Flick steht. „Ich sehe viel eher in unserer Nationalmannschaft ein Qualitätsproblem in einigen Mannschaftsbereichen“, so Reiner Scheu.

Für ihn ist aber auch klar, „dass sich unser Team nun in Richtung Europameisterschaft einspielen muss. Die Zeit der personellen Experimente ist eigentlich vorbei. Die Leistungen sind aktuell einfach enttäuschend. Man muss aber auch berücksichtigen, dass diese drei Länderspiele nach einer intensiven langen Saison stattfanden und deshalb nicht hundertprozentig aussagekräftig sind.“

Ralf Hellmer

Der bisherige Trainer der SG Mönchweiler/Peterzell sieht in den Auftritten der Nationalmannschaft sogar ein gesellschaftliches Spiegelbild in unserem Land. „Auf mich wirken die Spieler momentan zu satt. Die Einsätze im deutschen Trikot werden offenbar von einigen nicht hoch genug eingeschätzt. Die Einstellung ist nicht gut.“

Ralf Hellmer weiter: „Es war von Hansi Flick absolut in Ordnung, in den vergangenen Länderspielen personell einiges auszuprobieren. Aber diese Testphase sollte nach der Sommerpause beendet werden. Ich finde es nicht fair, dass ein Hansi Flick derart gerade in die Kritik gerät.“

Dennis Dickscheid

Dem Coach des FC Schonach fehlen aktuell „die großen Führungsspieler und Charaktäre“ im deutschen Team. „Einige Nationalspieler haben auch leistungsmäßig keine gute Bundesliga-Saison gespielt. Deshalb überraschen mich unsere Länderspiele gerade nicht. Es ist nicht in Ordnung, dass viele nun sehr kritisch auf Hansi Flick rumhauen. Im Hinblick auf die EM im nächsten Jahr wird er eine gute Mannschaft formen. Davon bin ich überzeugt.“

Michael Schnee

Der Trainer der SG Marbach/Rietheim sieht ein klares Problem bei der Qualität und auch teilweise bei der Einstellung der Mannschaft. „Wir zählen eben momentan nicht zur Weltspitze. Da sind einige, auch die Fernsehexperten, zu wenig realistisch“, so Michael Schnee. Er nimmt Hansi Flick in Schutz. „Aber klar ist auch, dass er ab dem Herbst zumindest zwei Drittel der Mannschaft finden muss, die dann auch die EM bestreitet. Das Team muss sich besser einspielen, als dies bei der vergangenen Weltmeisterschaft der Fall war. Das Interesse an der Nationalmannschaft ist in Deutschland gerade rückläufig. Ich hoffe sehr, dass dieser Trend in Richtung Europameisterschaft wieder gedreht wird.“