Während das Deutsche Uhrenmuseum saniert wird, hält die Antik-Uhrenbörse die Uhrentradition am Laufen – vom 29. bis 31. August mit Highlights für alle Liebhaber.

Bereits seit über 300 Jahren ist das Dreiländereck weltweit einer der renommiertesten Anlaufpunkte für den Erwerb mechanischer Armbanduhren – das ist längst kein Geheimnis mehr.

Und dennoch ist die Zeit hier trotz dieser langen Tradition keineswegs stehengeblieben. Seit nunmehr 170 Jahren zählt die Sammlung des Deutschen Uhrenmuseums der Stadt Furtwangen mit über 8000 Exponaten zu den größten Europas. Sie steht damit stellvertretend für Furtwangen, das einst als Zentrum der Schwarzwälder Uhrenindustrie galt.

Aufgrund energetischer Sanierungsarbeiten ist das Museum bis 2027 geschlossen, dennoch müssen Interessierte in dieser Zeit keinesfalls auf ihr Hobby verzichten.

Kein Museum, aber eine Uhrenbörse

Denn auch in diesem Jahr begeistert die Antik-Uhrenbörse in Furtwangen erneut Uhrenfans, Sammler und Interessierte. „Antik“ bedeutet hier keineswegs veraltet: Ob Großvaters geliebte Standuhr, Taschenuhren aller Art oder Präzisionszeitmesser der renommiertesten Marken der Welt – seit über 38 Jahren finden hier tausende internationale Besucher alles, was das Herz begehrt. Ein Erfolg, der den anhaltenden Reiz und die Faszination mechanischer Zeitmessung eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Auch das Deutsche Uhrenmuseum ist mit einem Informationsstand vertreten.

Während internationale Veranstaltungen wie die Genfer Uhrenmesse vor allem mit Modellneuheiten bekannter Marken aufwarten, setzen die Organisatoren der Furtwanger Uhrenbörse stattdessen auf ein vielseitiges Konzept: Es darf getauscht und gehandelt werden. Längst sind es nicht mehr nur Schwarzwälder Uhren, die hier im Fokus der Messe stehen.

Neben Sammlerstücken, Taschen- und Vintage-Armbanduhren werden auch Ersatzteile ausgestellt und zum Verkauf angeboten, sodass auch Bastler auf ihre Kosten kommen.

Das ist der Zeitplan für das Event

Interessierte können bereits am Freitag, 29. August, ab 12 Uhr bis 18 Uhr stöbern, sammeln und tauschen. Die Veranstaltung findet vom 29. bis 31. August statt – jeweils ganztags. Am Samstag, 30. August, findet zudem einer der größten südbadischen Flohmärkte in Furtwangen statt.

Und auch darüber hinaus werden die Besucher der Messe mit dem einzigartigen Schwarzwälder Ambiente der Stadt Furtwangen und ihrer Umgebung belohnt.