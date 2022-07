15 Campino und die Toten Hosen beim Konzert am Samstag auf dem Wasen Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

50 000 Besucher feiern Campino und Die Toten Hosen beim Auftritt am Samstagabend auf dem Cannstatter Wasen. Wie es war und welche Songs die Band gespielt hat, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Ist das noch Punkrock? Was Campino von so einer Frage hält, stellt der berühmteste Altpunk Deutschlands schon zur Begrüßung der 50 000 Fans in Stuttgart klar. „Alle sagen das“ heißt der Song dazu, der das Konzert auf dem Cannstatter Wasen eröffnet. „Was alle sagen, ist uns scheißegal!, schreit er, und obwohl die kleine Punkrockcombo, die sich vor 40 Jahren im Ratinger Hof in Düsseldorf gegründet hat, inzwischen Stadionrockformat hat, ist diese trotzige Rotzigkeit doch noch Punk in seiner Reinform.

Kreuz und quer durch 40 Jahre Tote Hosen

Fast zweieinhalb Stunden dauert die Show, die kurz nach 22.30 Uhr – und damit ein bisschen später als es das Ordnungsamt eigentlich erlaubt – mit „Eisgekühlter Bommerlunder“ zu Ende geht. Davor spielt sich die Band kreuz und quer durch die Songs aus 40 Jahren Bandgeschichte. Natürlich fehlen nicht „Hier kommt Alex“, „Tage wie diese“ oder „Wünsch dir was“. Campino, der vor kurzem seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, gibt sich ausgesprochen gut gelaunt, macht Witze über Stuttgart 21, lobt die Treue des Stuttgarter Publikums, und wird nur einmal streng mit den Fans, als die nicht so laut mitsingen, wie er sich das vorgestellt hat: „Ja, sind wir denn hier in Tübingen?“, fragt er.

Im Zugabenteil: „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten

Energiegeladen, aber trotzdem ein bisschen altermilde wirkt Campino an diesem Abend. Dazu passt auch, dass die Toten Hosen die alte Fehde mit den Ärzten beigelegt und jetzt den Ärzte-Song „Schrei nach Liebe“ im Programm haben, der sowieso schon immer wie ein Tote-Hosen-Lied klang. Die Band beschert Stuttgart jedenfalls einen wunderbaren Sommerabend, mit einem knackigen Programm, das zum Pogotanzen und Mitgrölen einlädt. Ob das noch Punkrock ist, ist da wirklich total egal.

Die Setlist des Konzerts in Stuttgart

Hier die komplette Setlist des Konzerts der Toten Hosen auf dem Cannstatter Wasen.

1. Alle sagen das

2. Auswärtsspiel

3. Altes Fieber

4. Helden und Diebe

5. Bonnie & Clyde

6. Liebeslied

7. 112

8. Laune der Natur

9. Niemals einer Meinung

10. Kamikaze

11. Du lebst nur einmal (vorher)

12. Halbstark

13. Helden und Diebe

14. Das ist der Moment

15. Wannsee

16. Unter den Wolken

17. Draußen vor der Tür

18. Pushed Again

19. Steh auf, wenn du am Boden bist

20. Alles aus Liebe

21. Wünsch Dir was

22. Hier kommt Alex

Zugaben 1

23. Alles wird vorübergehen

24. Schrei nach Liebe

25. Zehn kleine Jägermeister

26. Schönen Gruß, auf Wiederseh’n

Zugaben 2

27. Bayern

28. Tage wie diese

29. Freunde

30. You’ll Never Walk Alone

Zugaben 3

31. Keine Ahnung

32. Streichholzmann

33. Eisgekühlter Bommerlunder