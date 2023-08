9 Blasmusik für die ewige Jugend: Campino (links) und Christoph Well in Stuttgart Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Toten Hosen haben gemeinsam mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern auf der Freilichtbühne Killesberg gespielt. Ihr „Forever“ betiteltes Konzert verschmilzt Unplugged-Punkrock mit bayerischer Stub’nmusi und Fanfreuden mit Parodie.









Das wäre Gerhard Polt nicht passiert: Der Lordsiegelbewahrer des bayerischen Kabaretts hätte sich nicht in einen Frack gezwängt, um beim Staatsbankett dem britischen König seine Aufwartung zu machen – eine Aktion, für die Campino (61), der womöglich gerne so was wie ein Polt des Punk wäre, im Frühling viel Häme in den sozialen Netzwerken einstecken musste.