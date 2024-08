Die Statistik zeigt: So wirkt sich der Klimawandel auf die Feuerwehreinsätze aus

1 2022 brannten bei Wolfach-Kirnbach 16.000 Quadratmeter Wald. Foto: Feuerwehr Hausach

Umgestürzte Bäume, Starkregen, Dürren: Der Klimawandel ruft immer heftigere Wetterereignisse hervor. Oft muss die Feuerwehr bei solchen ausrücken. Unsere Redaktion hat untersucht, ob die Einsatzstatistiken das sich verändernde Klima widerspiegeln.









Link kopiert



In den vergangenen Jahren haben die Kinzigtäler Feuerwehren vermehrt Lösch- und Waldbrandrucksäcken und leichterer Einsatzbekleidung angeschafft. Nicht ohne Grund: Durch den Klimawandel und den damit einher gehenden langen Dürreperioden käme es immer häufiger zu Wald- und Vegetationsbränden, so die Argumentation. Oder wie Markus Spinner, Kommandant der Feuerwehr Oberwolfach es ausdrückt: „Wir Feuerwehren versuchen so gut es geht ,vor die Lage zu kommen’ und haben uns in den vergangenen Jahren personell durch Ausbildungen und Material nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt.“