Die Stadt Wolfach spendet: Wunscherfüllung statt Weihnachtspost

1 Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert (Zweiter von links)freute sich, Julian Decker (von links), Sandra Wolf und Helga Schmid vom Wünschewagen Südbaden eine Spende in Höhe von 400 Euro zu übergeben Foto: Rossignol

Der Wünschewagen Südbaden erhielt eine 400-Euro-Spende der Stadt Wolfach. Die Summe kam durch das Einsparen der jährlichen Weihnachtspost zustande. Mit dem Geld werden die letzte Wünsche Sterbender erfüllt.









Link kopiert



Damit schwer kranke Menschen vor ihrem Tod das tun können, was sie sich am meisten wünschen, sind die Ehrenamtlichen vom ASB-Projekt Wünschewagen Südbaden für sie im Einsatz. Im Namen der Stadt hat Bürgermeister Thomas Geppert 400 Euro an das Team, bestehend aus Sandra Wolf, Helga Schmid und Julian Decker, übergeben. Die Summe ergab sich aus dem Geld, das die Stadt für Weihnachtspost einspart, erklärt Geppert. „Das ist die dritte oder vierte Aktion. Wir spenden immer den selben Betrag. Den Patenverein Kinderlachen oder die Kolpingsfamilie haben wir auf diese Weise auch schon unterstützt“, berichtet er.