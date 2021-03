14 Saša Kalajdžić traf im siebten Spiel in Folge und stellte damit einen 25 Jahre alten Vereinsrekord von Fredi Bobic ein. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Das Sonntagsspiel des VfB Stuttgart war bereits die siebte VfB-Partie in Serie mit Treffer von Saša Kalajdžić. Fredi Bobics 25 Jahre alter Vereinsrekord ist somit eingestellt. Wir blicken in Bildern auf das Gesamtranking der längsten Tor-Serien in der Fußball-Bundesliga und wer noch vor dem Österreicher liegt.

Stuttgart - Saša Kalajdžić ist nicht zu stoppen. Seine beeindruckende Tor-Serie setzte sich auch am jüngsten Sonntag beim Heimerfolg des VfB Stuttgart gegen die TSG 1899 Hoffenheim fort. Mit dem Treffer zum 2:0-Endstand im Landesduell gelang dem 23-Jährigen Österreicher bereits das siebte Spiel in Serie, in dem er mindestens einen Torerfolg beisteuern konnte. Dadurch zieht Kalajdžić in der vereinsinternen Liste der längsten Tor-Serien mit Fredi Bobic gleich.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Rekordmann Sasa Kalajdzic lässt die Fans träumen

Bei einem weiteren Treffer gegen den FC Bayern München am kommenden Samstag würde Saša Kalajdžić in dieser Hinsicht sogar zum alleinigen Vereinsrekordhalter. Auch im Hinblick auf die ligaweit längsten Tor-Strecken hat der VfB-Angreifer nun zu einigen Stürmer-Größen der Vergangenheit aufgeschlossen. Welche Rekord-Serien könnten als nächstes fallen? Welche Torjäger können gleich mehrere eindrucksvolle Tor-Serien vorweisen? Und welcher Spieler hält den Rekord mit der längsten Serie aufeinanderfolgender Einsätze mit eigenem Torerfolg?

Lesen Sie hier: Alles zum VfB Stuttgart in unserem Newsblog

Wir haben für Sie die Spieler mit den längsten Tor-Serien zusammengefasst und verschaffen in einer Bildergalerie Klarheit. Viel Spaß beim Durchklicken.