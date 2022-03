3 In Sicherheit auf dem Untermühlbachhof in St. Georgen: die aus der Ukraine geflohene Anna Turkolova und ihre drei Söhne. Foto: Lawton

Freundschaftliche Kontakte bestehen schon seit Jahren zwischen den Betreibern des Untermühlbachhofs bei St. Georgen und der ukrainischen Familie Turkolova. Kurz nach Kriegsbeginn haben die Hofbetreiber den Turkolovas Wohnraum angeboten. In eindrücklichen Worten schildert Anna Turkolova die Reise nach St. Georgen und was derzeit in der Ukraine geschieht.















St. Georgen - Die 38-jährige Anna Turkolova arbeitet in ihrem Heimatdorf in den Karpaten als Deutschlehrerin. Sie erinnert sich an den Tag vor dem Kriegsausbruch. Im Lehrerzimmer in der Schule sei über die Gefahr eines solchen Ereignisses diskutiert worden. Sie habe gelacht, so unglaublich sei diese Vorstellung für sie gewesen. Dann, am Morgen des 24. Februars, habe die Schulleiterin bei ihr angerufen und ihr gesagt, der Krieg habe begonnen, alle Schüler müssten zuhause bleiben. "Ich war fassungslos." Eine starke Apathie habe sie ergriffen. Dieses Gefühl der Lähmung habe auch den Hunger vertrieben. "Mein Mann und ich hatten keinen Hunger mehr und vier Tage nichts mehr gegessen."