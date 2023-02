So funktioniert jetzt das Parken in Calw

1 Die Schranken wird es künftig nicht mehr geben. Wie das alles dann funktioniert, scheint vielen nicht ganz klar zu sein. Foto: Rousek

Parkhäuser ohne Schranken und dennoch kostenpflichtig – das wird in Calw bald Realität. Die Stadt preist die Vorteile der neuen Technik an. Doch für Autofahrer bleiben viele Fragen offen. Wir haben die Antworten.















Link kopiert

Calw - In den Parkhäusern Kaufland, Haggasse, Calwer Markt und ZOB sollen noch dieses Frühjahr die Schranken abgeschafft werden. Ab diesem Zeitpunkt werden die Autokennzeichen automatisch beim Einfahren gescannt und so der zu zahlende Tarif ermittelt. An Automaten geben die Kunden ihr Kennzeichen ein und können entweder gleich dort bezahlen (auch per Karte) oder später mit einer App. Die entsprechende Ausrüstung soll Ende Februar geliefert werden, wie die Pressesprecherin der Stadt, Stefanie Schweigert, unlängst verriet.