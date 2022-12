23 Einfamilienhaus in Bruchsal. Der Architekt Daniel Henecka erhielt für den gelungenen Entwurf den Badischen Architektenpreis und von der Architektenkammer Baden-Württemberg die Auszeichnung „Beispielhaftes Bauen“. Foto: Daniel Henecka/Daniel Vieser

Vom ressourcenschonenden Tiny House bis zur schick umgebauten Villa: Ein Rückblick auf zwölf geglückte Umbauten, mutig sanierte Großstadtlofts und Wohnhäuser von Stuttgart bis Berlin, die unsere Redaktion in diesem Jahr vorgestellt hat.















Auch das Jahr 2022 war wieder eine gewaltige Herausforderung für alle, die sich mit Bauen und Wohnen beschäftigen mussten oder wollten. Plötzlich stiegen die Bauzinsen, die Immobilienpreise verteuerten sich dafür nicht mehr ganz so schnell oder fielen je nach Region gar, während es beim Nachschub von Baumaterial und guten Handwerkern weiterhin große Probleme gibt. Kurzum: die Architekten- und Innenarchitektenzunft hatte auch im Jahr 2022 reichlich zu tun.

Ökologisch und ästhetisch

Doch oft können Herausforderungen inspirierend sein, was man auch an den vielen Projekten sieht, die aus der Masse herausragen und oft beispielhaft sind, wenn es um ökologisches, zukunftsfähiges Bauen ohne Abstriche beim ästhetischen Anspruch geht.

Zur Inspiration für gutes Bauen hat unsere Redaktion auch in diesem Jahr architektonisch gelungene Neubauten und Umbauten von Häusern und Wohnungen vorgestellt – mal aus Holz, mal aus Beton, mal auf kleinstem Raum, mal mit großem Garten. Hier folgt nun ein Überblick über zwölf besondere Projekte aus Stuttgart und dem Umland, die wir 2022 in dieser Zeitung vorgestellt haben. Und der eine oder andere Ausflug in die Hauptstadt, nach Österreich und in die Schweiz ist auch darunter.