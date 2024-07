Die Schnakenplage!: Ein Steak hilft, die Bierfahne nicht

„Gestern war ich noch kurz in der Stadt, da ...“ Klatsch! „... also, da bin ich ...“ Klatsch! „... ich wollte gerade ...“ Klatsch! Klatsch! Klatsch! Laufen Unterhaltungen im Freien bei Ihnen im Moment auch so ab? Dann wissen Sie, wovon ich schreibe: der Schnakenplage.