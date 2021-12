1 Patrik Lundh freute sich zwar in Berlin über seinen ersten Treffer für die Wild Wings, "doch ein Sieg wäre für uns sehr viel wichtiger gewesen". Foto: Sigwart

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Wild Wings sind nach ihrer 3:4-Niederlage in Berlin – ausgerechnete am Weihnachtsfest – wieder Schlusslicht in der DEL. Doch es könnte nur eine Momentaufnahme sein. Die nächste Ausfahrt? Am Sonntag in Krefeld.















Link kopiert

Trotz einer guten Leistung unterlagen die Schwenninger am Donnerstagabend dem Tabellenführer aus Berlin. Die Wild Wings hatten in den ersten 40 Minuten offensiv einige Akzente gesetzt, doch ihre Durchschlagskraft ließ in der Crunchtime dann entscheidend nach. Und defensiv passierten den Schwenningern bei manchem relativ "einfachem" Gegentor einige Fehler zu viel.