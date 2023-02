1 Die Bundesliga lockt die Fans wieder in die Kneipen. Foto: Campos

Fußballkneipen haben es in den zurückliegenden drei Coronajahren schwer gehabt. Mancherorts, vor allem in ländlichen Gegenden, musste die Schankwirtschaft mit Fußballunterhaltung ganz schließen. In den größeren Städten fiel die Bundesliga-Boiz in den Dornröschenschlaf.















Das gemeinsame, bierseelige Fußballkucken am Bundesligasamstag ist fast etwas in Vergessenheit geraten und wirkt wie ein Relikt aus vergangenen Tagen. In vielen Vereinsheimen wird die Bundesligakonferenz auch wegen der Pay-TV-Anbietersituation nicht mehr gezeigt. Waren die Preise in früheren Jahre bei Sky schon sehr unsportlich, so kam mit DAZN ein neuer Akteur hinzu, der den Fußballfans vor allem die Champions League-Abende unter der Woche unwirtlich machte.